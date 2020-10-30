Лукашенко заявил о готовности послужить государству и на пенсии

15:33
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что даже после ухода с поста главы государства, будет готов помогать будущему президенту и послужить государству и народу. Об этом сообщило агентство БелТА.
"Мы с вами рано или поздно уйдем с этих должностей, но мы не уйдем от сохранения того, что мы сейчас сберегли. Поэтому если вы позовете меня к себе, когда мы якобы с вами будем на пенсии, мы еще послужим этому государству и народу", – сказал белорусский лидер на встрече с коллективом МВД.
Ранее Лукашенко предупредил, что в ходе борьбы с беспорядками в стране силовики будут действовать решительно. Президент Белоруссии подчеркнул, что некоторые участники протестных акций действуют слишком агрессивно, пытаясь дестабилизировать инфраструктуру государства. Он уточнил, что слова о решительности со стороны силовиков в первую очередь отнесены именно к ним.
Также Лукашенко отметил, что организаторы акций протестов "прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов", подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После этого в Белоруссии начались акции протеста. Демонстрации продолжаются в отдельных регионах до сих пор, а 26 октября один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко уйти с поста главы государства.
Призывы к забастовкам не нанесли ущерба промышленности Белоруссии
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