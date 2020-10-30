Лукашенко предупредил о решительных действиях силовиков против участников беспорядков

14:17
Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что силовики будут действовать решительно по отношению к участникам беспорядков, передает агентство БелТА.
"С сегодняшнего дня начинает использоваться новый подход, особенно в квартирах граждан, куда они (протестующие. – Прим. ред.) прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность", – заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что некоторые участники протестных акций действуют слишком агрессивно, пытаясь дестабилизировать инфраструктуру государства. Он уточнил, что слова о решительности со стороны силовиков в первую очередь отнесены именно к ним.
Также Лукашенко отметил, что организаторы акций протестов "прошли по методичке цветных революций семь или восемь различных этапов", подойдя к последним, которые характеризуются радикализацией. По его словам, жесткая реакция силовых структур будет обусловлена тем, что протестующие переступили красную линию.
"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит, они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил", – сказал Лукашенко.
Ранее в МВД Белоруссии допустили использование боевого оружия против демонстрантов в случае необходимости. Там отметили, что центром протестов стал Минск, акции стали более организованными и радикальными. По словам замглавы министерства Геннадия Казакевича, власти Белоруссии столкнулись с группами боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов.
Люди вышли на улицы после выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестные акции продолжаются в стране уже более двух месяцев.
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