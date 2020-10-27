Шойгу назвал цель попытки цветной революции в Белоруссии

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что одной из основных целей цветной революции в Белоруссии был срыв интеграции Союзного государства.

"Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в республике. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения", – цитирует РИА Новости слова министра.

Шойгу подчеркнул, что он совместно с министром обороны Белоруссии считают неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран. По его словам, США с помощью технологии цветных революций специально усложняют обстановку в ряде стран. Министр уточнил, что подобные действия подрывают международное право.

"Белоруссия была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности", – добавил Шойгу.

Ранее в МВД Белоруссии допустили использование боевого оружия против демонстрантов в случае необходимости. Там отметили, что центром протестов стал Минск, акции стали более организованными и радикальными. По словам замглавы министерства Геннадия Казакевича, власти Белоруссии столкнулись с группами боевиков, радикалов, анархистов и футбольных фанатов.

Люди вышли на улицы после выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко. Протестные акции продолжаются в стране уже более двух месяцев.