Лукашенко поручил объективно расследовать смерть Романа Бондаренко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранительным органам страны провести объективное расследование смерти участника протестов Романа Бондаренко. Об этом сообщает ТАСС.

"Эта будет раскручиваться проблема. Поэтому надо расследовать, надо честно и объективно все расследовать", – заявил белорусский лидер.

Отмечается, что Лукашенко поручил взять расследование под личный контроль генпрокурора республики.

Президент также выразил соболезнования родителям Романа Бондаренко.

Участник протестов скончался в четверг, 12 ноября. Его смерть подтвердили в Минздраве республики. По данным белорусских СМИ, Бондаренко получил травмы в ходе потасовки в Минске.

На инцидент отреагировали в Евросоюзе. Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы содружества, на представителей республики могут наложить дополнительные санкции.

