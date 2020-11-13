ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за гибели протестующего

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В Евросоюзе заявили о возможности введения дополнительных санкции против Белоруссии из-за смерти участника протестов Романа Бондаренко. Об этом сообщает РИА Новости.

"ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насилие и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции", – заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза.

Накануне в Минздраве Белоруссии подтвердили смерть 31-летнего Бондаренко из-за травм, которые он получил во время драки с неизвестными.

Как сообщали белорусские СМИ, 11 ноября во двор между улицами Червякова и Сморговским трактом, приехали неизвестные в гражданском и масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которые были там развешаны. Началась потасовка, в результате которой Бондаренко получил травмы. Позже он скончался в больнице.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал проведение новых выборов в стране, когда народом республики будет принято соответствующее решение. Также он обратил внимание на политику двойных стандартов со стороны Запада. По его словам, даже в парламенте Германии озаботились ситуацией в Белоруссии. Лукашенко призвал Европу не вмешиваться в дела республики и больше уделять внимание своим внутренним делам.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста.

