ЕС пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за гибели протестующего

15:12
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Евросоюзе заявили о возможности введения дополнительных санкции против Белоруссии из-за смерти участника протестов Романа Бондаренко. Об этом сообщает РИА Новости.
"ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насилие и запугивание, и готов ввести дополнительные санкции", – заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза.
Накануне в Минздраве Белоруссии подтвердили смерть 31-летнего Бондаренко из-за травм, которые он получил во время драки с неизвестными.
Как сообщали белорусские СМИ, 11 ноября во двор между улицами Червякова и Сморговским трактом, приехали неизвестные в гражданском и масках и начали снимать бело-красно-белые ленты, которые были там развешаны. Началась потасовка, в результате которой Бондаренко получил травмы. Позже он скончался в больнице.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко гарантировал проведение новых выборов в стране, когда народом республики будет принято соответствующее решение. Также он обратил внимание на политику двойных стандартов со стороны Запада. По его словам, даже в парламенте Германии озаботились ситуацией в Белоруссии. Лукашенко призвал Европу не вмешиваться в дела республики и больше уделять внимание своим внутренним делам.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента. В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: