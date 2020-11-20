Лукашенко заявил, что в Киеве и под Варшавой размещены центры спецслужб США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время совместной работы белорусские и российские разведслужбы обнаружили центры спецслужб США под Варшавой и в Киеве. Об этом сообщает агентство БелТА.

"США – они под Варшавой центр создали, а сейчас в Киеве создали. <...> Ни одного поляка там нет. Это только территория", – заявил белорусский лидер при посещении ОАО "Гомсельмаш".

По словам Лукашенко, в этих центрах работают умные, талантливые, способные американцы.

Ранее президент Белоруссии обвинил Польшу, Чехию, Литву и Украину в управлении протестами в стране. Беспорядки в республике начались после объявления результатов президентских выборов, на которых с результатом 80,1% голосов победил Лукашенко.