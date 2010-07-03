Мосгорсуд подтвердил отказ в лишении родительских прав пары, вышедшей на митинг с ребенком

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Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции, который отказал прокуратуре в требовании лишить родительских прав семью Проказовых. Об этом сообщило Агентство "Москва".

2 сентября Лефортовский суд столицы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых. Пара оказалась на несогласованной протестной акции 27 июля текущего года вместе со своим малолетним ребенком. В прокуратуре действия родителей расценили как угрозу здоровью и жизни сына.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в споре ведомства и родителей поддержала сторону семьи и попросила прокуратуру отозвать иск. При этом омбудсмен считает, что необходимо не допустить повторения подобной ситуации, а значит и разработать превентивные меры.

Аналогичная ситуация произошла с супругами Хомскими. Елена и Петр вышли на несогласованную акцию 3 августа, в центр Москвы, с маленьким ребенком. Мосгорсуд также подтвердил законность отказа в лишении Хомских родительских прав.