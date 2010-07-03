Суд отказался лишать родительских прав семью Проказовых

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Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24
Лефортовский суд Москвы отклонил иск прокуратуры о лишении родительских прав супругов Дмитрия и Ольги Проказовых, которые 27 июля пришли с ребенком в центр Москвы на несогласованную акцию, сообщает ТАСС.
Суд отклонил иск прокуратуры. Слушание проходило в закрытом для прессы режиме, поскольку обсуждались личные данные несовершеннолетнего.
Столичная прокуратура требовала лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на несогласованную акцию в центре Москвы с годовалым сыном. Отмечалось, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет временную регистрацию.
Прокуратура настаивала, что родители передали ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу. Тем самым они подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика. Также это повлекло причинение ребенку физического и морального вреда, считают в ведомстве.
Ранее Никулинский суд снял с рассмотрения иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, пришедших с детьми на несогласованную акцию 3 августа.
В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
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