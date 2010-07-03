Фигурант дела о беспорядках 27 июля Васильев выписан из больницы − СК

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Фигурант дела о беспорядках 27 июля, режиссер Дмитрий Васильев выписан из больницы. Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве сотрудники СК установили причастность к ним Дмитрия Васильева. Впоследствии он был задержан в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства и при наличии достаточных оснований.

В время допроса, уточнили в пресс-службе, Васильев пожаловался на плохое самочувствие и к нему допустили врачей скорой помощи. Осмотрев задержанного и оказав ему необходимую помощь, медики констатировали отсутствие противопоказаний для направления Васильева в ИВС. "При этом следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного", − сказано в сообщении СК.

Персонал изолятора был проинформирован о наличии у задержанного проблем со здоровьем, подчеркнули в ведомстве. 10 августа после непродолжительного пребывания в изоляторе Васильева госпитализировали в одну из столичных больниц в связи с жалобами на самочувствие.

Так как режиссер находился на лечении, следователи приняли решение не доставлять его в зал судебного заседания, где должны были рассмотреть ходатайство об избрании ему меры пресечения. В связи с этим суд принял решение оставить ходатайство без рассмотрения, пояснили в СК.

11 августа Дмитрия Васильева выписали из больницы, где специалисты оказали ему всю необходимую медицинскую помощь. "Стоит отметить, что наличие у Васильева озвученного рядом СМИ заболевания не является препятствием для привлечения к уголовной ответственности за преступление, так же как и не мешало ему участвовать в противоправной деятельности 27 июля", − сказано в заявлении СК.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения сообщили, что из-за обострения хронических заболеваний к медикам обратились четыре участника согласованного митинга, который проходил на проспекте Академика Сахарова 10 августа.

3 августа в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.