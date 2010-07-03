К медикам из-за обострения заболеваний обратились четыре участника согласованной акции

К медикам из-за обострения заболеваний обратились четыре участника согласованного митинга в центре Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"По итогам сегодняшнего мероприятия на проспекте Сахарова за медицинской помощью обратилось четыре человека. Все они связаны с обострением хронических заболеваний, медицинская помощь оказана на месте. Обращений по поводу травм зафиксировано не было", – сказал собеседник агентства.

Ранее мэрия столицы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Однако организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Согласно официальным данным, в митинге приняли участие 20 тысяч человек.

Не согласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Задержаны за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

