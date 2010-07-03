Роскомнадзор потребовал прекратить использовать YouTube для рекламы незаконных акций

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Роскомнадзор направил компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования незаконных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения", – говорится в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что push-уведомления приходят даже тем, кто не подписан на каналы этих структур.

Роскомнадзор обратил внимание Google на то, что отсутствие реакции на данное требование будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела страны, враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ. Ведомство оставляет за собой право на адекватную реакцию.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.