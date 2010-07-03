Суд арестовал 12-го фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о массовых беспорядках в столице 27 июля Данилу Беглеца, пишет ТАСС.

Он будет оставаться под стражей как минимум до 9 октября. Защита просила о не связанной с арестом мере пресечения. Обвиняемый при этом сослался на то, что имеет двоих малолетних детей. Вместе с тем следователь заявила, что в материалах дела есть видеозапись, на которой видно, как Беглец наносит удары сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сегодня по обвинению в массовых беспорядках были арестованы еще два участника несогласованной акции протеста в Москве 27 июля – Сергей Фомин и Айдар Губайдулин. Фомин будет находиться в СИЗО как минимум до 8 октября, Губайдулин – до 9 октября. Также под стражу по этому делу отправили Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова и Сергея Абаничева.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.