Арестованы два обвиняемых в участии в массовых беспорядках 27 июля

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Басманный районный суд арестовал двух участников несогласованной акции протеста в Москве 27 июля Сергея Фомина и Айдара Губайдулина по обвинению в участии в массовых беспорядках, пишет Агентство "Москва".

Фомин будет находиться в СИЗО как минимум до 8 октября, Губайдулин – до 9 октября.

До этого стало известно о задержании еще одного фигуранта по данному делу Данила Беглеца, прежде объявленного в розыск.

Губайдулина задержали в пятницу, Фомина – в четверг. Последний, по данным следствия, направлял действия других лиц.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.