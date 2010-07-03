Задержан подозреваемый в организации беспорядков в Москве 27 июля

Фото: СК РФ

В СК РФ сообщили о задержании Сергея Фомина, ранее объявленного в розыск по делу о беспорядках в центре столицы 27 июля. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Фомину будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 212 УК РФ ("Организация массовых беспорядков"). Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков", – указывается в сообщении.

Отмечается, что сегодня в суд будет направлено ходатайство об аресте мужчины.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

