Омбудсмен прокомментировала иск о лишении прав родителей из-за действий на митинге

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала иск о лишении прав родителей из-за действий на несанкционированном митинге. Об этом сообщает РИА Новости.

"Лишение родительских прав – это крайняя мера, применимая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку. Важно понять правовые основания к составлению данного иска. В настоящее время мы выясняем все обстоятельства", – заявила Кузнецова.

Она также добавила, что считает недопустимым привлечения к несанкционированным митингам детей, используя их в качестве "щита". Кузнецова добавила, что родители должны нести ответственность за здоровье и жизнь своего ребенка, привлекая его к подобным митингам.

"В данном случае лица, в том числе и родители, причастные к вовлечению детей в митинги, должны осознавать всю ответственность за здоровье и безопасность ребенка, а она превыше всего! Самое главное, чтобы из-за поступков взрослых не страдали дети. Все действия должны совершаться только в интересах ребенка", – заявила Кузнецова.

При этом она выразила мнение, что соответствующие органы разберутся в произошедшем инциденте. "Уверена, что компетентные органы обязательно разберутся в произошедшем, и тогда можно будет делать определенные выводы", – добавила детский омбудсмен.

Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав супругов, пришедших на несанкционированный митинг 27 июля с годовалым сыном. Уточнялось, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию.

Также сообщается, что столичная прокуратура начала проверку из-за участия лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

В прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

