Задержаны еще двое участников беспорядков в Москве 27 июля

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В СК сообщили о задержании еще двух участников беспорядков 27 июля – Айдара Губайдулина и Данила Беглеца. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Губайдулину уже предъявлено обвинение по части 2 статьи 212 УК РФ. Беглец, ранее объявленный в розыск, в настоящее время доставлен в Следственный комитет России для проведения следственных действий. В отношении задержанных следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – указано в сообщении.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение по делу о массовых беспорядках Сергею Фомину. Мужчину задержали 8 августа, до этого он находился в розыске. Фомин направлял действия других лиц. Работа по установлению других участников массовых беспорядков и сбору доказательственной базы продолжается.

Уголовный кодекс предусматривает за организацию массовых беспорядков лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет, за участие – от трех до восьми.

3 августа в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

