СК допросил более 800 участников незаконной акции 3 августа в Москве

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В Следственном комитете сообщили, что более 800 задержанных 3 августа на несогласованной акции в Москве было допрошено в качестве свидетелей по делу о массовых беспорядках 27 июля. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. Оно передано в главное следственное управление СК России. Двое фигурантов все еще находятся в розыске.

По данным следствия, более половины из принявших участие в незаконном митинге 3 августа не имеет московской прописки. Также было установлено присутствие на мероприятии лиц, не достигших 18 лет. В СК напомнили, что за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность предусмотрена уголовная ответственность.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.