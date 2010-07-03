СК просит арестовать Фомина по делу об участии в массовых беспорядках 27 июля

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Следственный комитет предъявил обвинение Сергею Фомину по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля и просит арестовать его, сообщает ведомство.

Фомина задержали 8 августа, ранее он находился в розыске. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что Фомин направлял действия других лиц. Работа по установлению других участников массовых беспорядков и сбору доказательственной базы продолжается.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.