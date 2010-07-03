Участник беспорядков 27 июля признал, что Соболь и Навальный "подставили" людей

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Фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Фомин заявил, что политик Алексей Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь "персонально ответственны" за то, что обвиняемые по делу о массовых беспорядках в Москве находятся в СИЗО. Его слова приводит "Медиазона".

"Я не знал всю подоплеку. Но вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье. В этот раз, когда вы призвали людей на Тверскую, вы не сказали, как себя вести, вы не напомнили им о том, что случилось на Болотной. Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы", – сказал Фомин.

По его словам, всем тем, кто участвует в протестных акциях, тоже следовало бы вступиться за тех, кто подвергся уголовному преследованию за свои убеждения.

"Но я призываю всех быть осторожными. Я не хочу, чтобы вы попали в ту же ситуацию, в которую попал я. Делайте все по закону, чтобы никто в этой стране вас не мог посадить. Потому что если мы хотим делать прекрасную Россию будущего, то в этой прекрасной России будущего главной ценностью будет человек, его свобода, его жизнь, его здоровье. А не политические интересы каких-то людей отдельных", — добавил Фомин, предложив не прекращать акции протеста, но делать их "мирно и по закону".

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение Фомину по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Мужчину задержали 8 августа, до этого он находился в розыске. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что Фомин направлял действия других лиц. Работа по установлению других участников массовых беспорядков и сбору доказательственной базы продолжается.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.