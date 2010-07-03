В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединенные Штаты и их сторонники пытаются повлиять на выборы в Мосгордуму, организовывая провокации. Об этом пишет РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что в прошедших в Москве протестных акциях нашли признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России.

Ранее глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости провести заседания комитетов по безопасности, по международным делам, по информационной политике и пригласить представителей тех стран, чьи посольства вмешались в события в РФ.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.