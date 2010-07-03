Жириновский призвал жестко реагировать на вмешательства в дела России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости жестко реагировать на попытки зарубежного вмешательства в дела России, сообщают "Дни.ру".

По словам депутата, в ближайшее время состоится заседание думского комитета по безопасности и противодействию коррупции. В нем также могут участвовать комитеты по международным делам и по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Мы считаем, что надо занять более жесткую линию и отправить на родину тех журналистов и дипломатов, которые допустили этот акт необоснованного и недопустимого вмешательства во внутреннюю жизнь нашей страны", – подчеркнул председатель ЛДПР. Заседание должно пройти не позднее 20 августа.

Ранее Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Политик выразил мнение, что нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не сможет долго управлять страной. Он предположил, что его правление будет длиться год-два, а после чего его будет ожидать "новый кровавый майдан".