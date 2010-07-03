Суды арестовали 24 человека после акции в Москве 3 августа

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Мосгорсуде сообщили, что всего за несанкционированную акцию в Москве 27 июля были арестованы 89 человек, за акцию 3 августа – 24 человека, передает РИА Новости.

По событиям 27 июля в столичные суды поступили 1199 дел об административных правонарушениях: помимо 89 арестов, шестерым задержанным присудили обязательные работы, 704-м выписали штрафы. Небольшая часть материалов была возвращена, более 390 еще находятся на рассмотрении.

По событиям 3 августа в суды отправили 716 дел. Были назначены следующие наказания: 24 ареста, 176 штрафов, 2 – обязательные работы. Слушания по некоторым оставшимся делам назначены на август в связи с необходимостью надлежащего извещения лиц.

Ранее Басманный районный суд арестовал двух участников несогласованной акции протеста в Москве 27 июля Сергея Фомина и Айдара Губайдулина по обвинению в участии в массовых беспорядках. Фомин будет находиться в СИЗО как минимум до 8 октября, Губайдулин – до 9 октября.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.