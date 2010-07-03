Полиция предупредила о недопустимости нарушений на митинге 10 августа

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Столичная полиция предупредила о недопустимости нарушений закона на согласованном властями митинге, который пройдет в субботу, 10 августа, на проспекте Академика Сахарова. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по Москве.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в Сети призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", – указано в сообщении.

Отмечается, что любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Ранее мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа. Численность каждой акции составит до 100 тысяч человек. Отмечается, что у дома № 9 будет установлена трибуна.

Движение транспорта на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой будет перекрыто 10 августа с 7:30 до 18:30.

3 августа в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

