Мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

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Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник сообщил, что столичное правительство согласовало проведение двух митингов на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа. Об этом пишет Агентство "Москва".

Численность каждой акции составит до 100 тысяч человек.

Отмечается, что у дома 9 будет установлена трибуна. Организатором митингов является писатель Денис Шендерович.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организовав несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Там также заявили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.