В Союзе музеев России осудили проведение несанкционированных митингов в центре Москвы

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Центр Москвы не является местом, пригодным для митингов и акций протеста, считает член президиума Союза музеев России, директор Государственного музея имени Пушкина Евгений Богатырев.

Он обратил внимание на то, что для музейщиков любые подобные акции – тревожные события.

"Мы знаем, что такое бунты. Мы знаем, что такое революции, что такое противостояние. И мы очень опасаемся за наше национальное достояние. Мы знаем, что такие события могут нанести невосполнимый урон для музеев", – цитирует Богатырева Агентство "Москва".

"Такие вещи, как мне кажется, в центре Москвы невозможны. Я абсолютно в этом убежден", – подчеркнул он.

"В ходе событий 27 июля в этот круг провокаций попадали и обычные гуляющие люди, которые не знают, что тут вообще происходит. Центр Москвы, он для другого. Давайте любить свой город", – призвал директор музея. По его мнению, такие акции нужно проводить в более безопасных местах как для музеев, так и для горожан.



27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организовав несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Там также заявили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.