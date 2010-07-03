Суды в Москве арестовали 88 участников незаконной акции 27 июля

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Московские суды арестовали 88 участников несогласованной акции протеста 27 июля, 332 человека получили штрафы, еще двоим назначили обязательные работы, передает Агентство "Москва".

По словам пресс-секретаря Московского городского суда Ульяны Солоповой, всего за минувшую рабочую неделю в суды столицы поступили 1038 дел об административных правонарушениях, подавляющее большинство из которых – по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Солопова добавила, что штрафы назначались от 10 тысяч рублей и выше, сроки административного ареста составляют от трех суток, еще 12 дел были возвращены. Протоколы составлялись в том числе на проживающих в Московской, Тульской, Калужской, Самарской областях и других регионах.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организовав несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Там также заявили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.