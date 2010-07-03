СК предостерег от несогласованных акций после митинга на проспекте Сахарова

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Следственном комитете предупредили о недопустимости проведения несогласованных акций после митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве 10 августа. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в так называемых "мирных прогулках" по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова Следственный комитет России информирует, что участие в подобных несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности", – говорится в тексте обращения.

В СК подчеркивают, что призывы к массовым беспорядкам также квалифицируются как уголовное преступление и могут повлечь за собой тюремное заключение.

Кроме того, в ведомстве отдельно обратились к несовершеннолетним и их родителям. СК призывает помнить, что привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем.

Ранее столичная полиция предупредила о недопустимости нарушений закона на согласованном властями митинге, который пройдет в субботу. Отмечается, что любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.