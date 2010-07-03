Омбудсмен Кузнецова занялась делом семьи Хомских

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что лишение родительских прав за участие с детьми в несанкционированных акциях является крайней мерой. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена, передает ТАСС.
Ранее в Никулинском суде Москвы сообщили, что прокуратура требует лишить родительских прав многодетных родителей Петра и Елену Хомских, которые участвовали в несогласованных акциях протеста в Москве.
"Семья (Хомских) к нам не обращалась, но мы сейчас выясняем обстоятельства случившегося, направили необходимые запросы. Мы уже получили информацию, что семья ранее не попадала в поле зрения органов профилактики. По-прежнему считаю, что лишение родительских прав – крайняя мера", – передает пресс-служба слова Кузнецовой.
Омбудсмен отметила, что взрослые не должны злоупотреблять родительскими правами в ущерб жизни, здоровью и интересам ребенка.
Ранее Кузнецова заявила, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые 27 июля пришли с годовалым ребенком на несогласованную акцию в Москве.
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