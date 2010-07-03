Кузнецова попросит отозвать иск о лишении пришедших с ребенком на митинг родителей прав

13:45
13:45
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Фото: ТАСС/AP/Pavel Golovkin
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые 27 июля пришли с годовалым ребенком на несогласованную акцию в Москве, сообщает Агентство "Москва".
Кузнецова рассказала, что при необходимости подготовит экспертное заключение для рассмотрения в суде. Она также подчеркнула, что нужны профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
По мнению Кузнецовой, прокуратура должна реагировать на случаи, когда существует угроза здоровью и жизни ребенка. Однако, по ее словам, супруги уверяют, что не принимали участие в митинге и не подвергали своего ребенка опасности.
"Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь", – напомнила омбудсмен.
Ранее Кузнецова заявляла, что лишение родительских прав – это крайняя мера, применяемая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку.
Столичная прокуратура потребовала лишить родительских прав супружескую пару, которая пришла на несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля с годовалым сыном.
Прокуратура настаивает, что родители передали ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу. Тем самым они подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика. Также это повлекло причинение ребенку физического и морального вреда, считают в ведомстве.
Перовский районный суд столицы рассмотрит исковое заявление прокуратуры 28 августа.
Семья приняла участие в несанкционированном митинге 27 июля. При этом отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет временную регистрацию.
Также сообщается, что столичная прокуратура начала проверку из-за участия лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.
В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.
До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.
Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.
В прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.
Почему в подписях кандидатов в Мосгордуму оказалось много "мертвых душ"
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