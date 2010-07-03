Иск о лишении родителей прав из-за действий на митинге рассмотрят 28 августа

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Перовский районный суд столицы назначил дату рассмотрения искового заявления прокуратуры о лишении родительских прав супругов, пришедших на несанкционированный митинг 27 июля с годовалым сыном, сообщает Агентство "Москва".

Досудебная подготовка по иску назначена на 9:15 28 августа.

Прокуратура настаивает, что родители передали ребенка, находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу. Тем самым они подвергли опасности здоровье и жизнь мальчика. Также это повлекло причинение ребенку физического и морального вреда, считают в ведомстве.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила, что лишение родительских прав – это крайняя мера, применяемая в том случае, если родители, допустившие правонарушение, не осознают своей вины и не готовы менять свое поведение и отношение к своему ребенку.

Она также добавила, что считает недопустимым привлечение к несанкционированным митингам детей, используя их в качестве "щита". Кузнецова заявила, что родители должны нести ответственность за здоровье и жизнь своего ребенка, привлекая его к подобным мероприятиям.

Семья приняла участие в несанкционированном митинге 27 июля. При этом отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в Москве, поскольку имеет временную регистрацию.

Также сообщается, что столичная прокуратура начала проверку из-за участия лиц с малолетними детьми и несовершеннолетних в несанкционированных акциях 27 июля и 3 августа.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

В прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

