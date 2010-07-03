Прокуратура обжаловала решение суда по делу Проказовых

10:18
10:18
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Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin
Прокуратура обжаловала отказ суда лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые 27 июля пришли с ребенком на несогласованную акцию протеста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лефортовский суд столицы.
"В суд поступило апелляционное представление Перовской межрайонной прокуратуры", – сообщили в инстанции, не уточняя другие детали.
На митинге родители передали ребенка другому человеку, и это подвергло опасности его жизнь и здоровье, повлекло причинение ему физического и морального вреда. Также прокуратура заявила, что супруги эксплуатировали ребенка и тем самым злоупотребили своими родительскими правами.
Представитель супругов Екатерина Тягай подчеркнула, что случившееся не подпадает под описанные в Семейном кодексе случаи, когда возможно лишение родительских прав. Она отметила, что ничего подобного ни разу не происходило в семье Проказовых.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встала на сторону родителей и попросила Генпрокуратуру отозвать иск. Она заявила, что необходимы профилактические и превентивные меры, чтобы подобные случаи не повторялись.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти, уже вынесены первые приговоры.
Несогласованные мероприятия прошли в Москве 27 июля и 3 августа. По итогам этих митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция, в которой приняли участие 20 тысяч человек. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру Москвы. Полиция и Росгвардия задержали 136 человек.
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