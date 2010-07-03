Суд подтвердил родительские права участников протестной акции супругов Хомских

Фото: телеграм-канал Readovka

Московский городской суд признал законным решение предыдущей инстанции отказать Генпрокуратуре в требовании лишить родительских прав Елену и Петра Хомских, которые пришли на несогласованную акцию в столице 3 августа с маленьким ребенком, сообщила адвокат супругов Татьяна Сустина.

"Мосгорсуд решил утвердить решение низшей инстанции, оно вступило в силу", – приводит слова адвоката ТАСС.

В начале сентября Никулинский суд Москвы снял с рассмотрения иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, однако Генпрокуратура подала жалобу на это решение. Как считают в надзорном ведомстве, из-за действий родителей ребенок подвергся опасности.

Ранее суд также не стал лишать родительских прав супругов Проказовых, которые пришли на несогласованную акцию 27 июля с годовалым ребенком. Отнять малыша требовала прокуратура. По данным следователей, Проказовы на несанкционированном митинге отдали грудного сына на руки другому мужчине, против которого затем было возбуждено уголовное дело об участии в беспорядках.

Полиция Москвы подала в суд на организаторов протестных акций. Она требует взыскать с оппозиционеров 18 миллионов рублей. В заявлении указано, что представители московского главка просят возместить ущерб, причиненный в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка.

В отношении организаторов протестных акций похожие иски подали Мосгортранс, предприятие "Автомобильные дороги", ресторан "Армения" и Московский метрополитен. Всего с ответчиков взыскали почти пять миллионов рублей.

