В Госдуму внесли законопроект о штрафах за незаконное использование знаков СМИ на митингах

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В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий административные штрафы за неправомерное использование обозначений сотрудников СМИ в ходе публичных мероприятий. Об этом сообщает ТАСС.

Проект законодательного акта выдвинул на рассмотрение первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

В тексте пояснительной записки указано, что автор документа предлагает расширить Кодекс об административных правонарушениях. Предлагаемая норма позволит облагать тех, кто незаконно пользуется отличительными признаками сотрудников СМИ, штрафом в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Иной вариант наказания – принудительные работы на срок до 50 часов.

Правительство РФ ранее дало положительный отзыв на предлагаемую инициативу.

Дмитрий Вяткин ранее предложил признавать публичным мероприятием поочередное участие граждан в одиночном пикетировании. По его словам, граждане иногда прикрываются законом для проведения фактически массовых акций.

