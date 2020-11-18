В России поочередное пикетирование предложили признавать публичным мероприятием

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Поочередное участие граждан в одиночном пикетировании смогут признаваться публичным мероприятием. Поправку предложили внести в закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".
Законопроект внес на рассмотрение в Госдуму первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия").
По его словам, речь идет о случаях, "когда под видом одиночных пикетов по сути дела проводились массовые акции".
В разговоре с ТАСС Вяткин добавил, что под определение публичного мероприятия по решению суда смогут подпадать и тематические "прогулки" наподобие тех, которые ранее организовывались в центре Москвы.
Помимо прочего, проект закона запрещает иностранное финансирование массовых акций, а также предъявляет требования к организаторам указывать счета, на которых хранятся средства для их проведения.
Вяткин указал, что "за рубежом выделяются существенные средства ... на ведение политической деятельности и на стимулирование уличной, в том числе протестной активности на территории целого ряда стран, в том числе в РФ".
До этого Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий административную ответственность за вовлечение подростков в несанкционированные митинги, демонстрации, шествия или пикеты.
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