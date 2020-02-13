Мосгорсуд оставил без изменения приговор студенту ВШЭ Жукову

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Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на три года условно за публичные призывы к экстремистской деятельности студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановление Кунцевского суда оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – заявила судья.

В ходе заседания адвокат Мурад Мусаев утверждал, что Жуков ни в чем не виноват. Более того, он заявлял, что от уголовного преследования "пострадал не политик Егор Жуков, а молодой человек, который уже в начале жизни познал тюремную жизнь и теперь является судимым".

6 декабря 2019 года Кунцевский районный суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно. Его признали виновным по делу о призывах к экстремизму после размещения им роликов на YouTube.

Сам студент отмечал, что его блог носит исключительно академический характер, так как он обучается на факультете политологии ВШЭ.

Жукова сначала обвиняли в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) за его действия на акции 27 июля. В дальнейшем с него сняли обвинение.

