Студента ВШЭ Жукова приговорили к 3 годам условно за призывы к экстремизму

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Кунцевский районный суд Москвы приговорил к трем годам условно студента НИУ "Высшая школа экономики" Егора Жукова, признанного виновным по делу о призывах к экстремизму после размещения им роликов на видеохостинге YouTube, сообщает Агентство "Москва".

Также суд запретил ему два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Представитель гособвинения просил суд приговорить студента к четырем годам колонии общего режима. Сам Жуков вину не признал. По его словам, его блог носит лишь академический характер, поскольку он обучается на факультете политологии.

На одном из заседаний был допрошен сотрудник института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России Александр Коршиков, проводивший лингвистическую экспертизу роликов Жукова. Защита же утверждала, что заключение эксперта не только поверхностно, но и носит предвзятый характер.

Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках за его действия на акции 27 июля. В дальнейшем с него сняли обвинение в беспорядках, но нашли призывы к экстремизму в видео. После снятия обвинения студента отпустили под домашний арест.