СК закрыл дело Егора Жукова об участии в массовых беспорядках

03 сентября, 19:53
03 сентября, 19:53
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Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
В отношении Егора Жукова – участника несогласованной акции в центре столицы 27 июля – прекращено уголовное дело.
"Следствие установило непричастность Жукова к совершению массовых беспорядков в Москве 27 июля. В связи с этим уголовное преследование по статье 212 УК РФ в отношении него прекращено. Также по ходатайству следствия суд изменил Жукову меру с заключения под стражу на домашний арест", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы СК РФ.
Егор Жуков – студент Высшей школы экономики. Он обвинялся в участии в массовых беспорядках, 3 сентября также было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. Следствие усмотрело призывы к экстремизму в нескольких записях на YouTube-канале Жукова.
Также во вторник, 3 сентября, Тверской районный суд признал Данилу Беглеца виновным в нападении на полицейского во время массовых беспорядков в Москве 27 июля и назначил ему наказание в виде двух лет колонии. Другому фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Ивану Подкопаеву дали три года и четыре месяца колонии. Его признали виновным в применении насилия к сотрудникам полиции.
С пяти фигурантов того же дела (Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева) сняли обвинения.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
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