Суд приговорил Беглеца к двум годам колонии за насилие над полицейским

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Тверской районный суд признал Данилу Беглеца виновным в нападении на полицейского во время массовых беспорядков в Москве 27 июля и назначил ему наказание в виде двух лет колонии, передает Агентство "Москва".

В ходе прений представитель гособвинения просила для Беглеца три года и два месяца колонии общего режима. Подсудимый заявил, что признает вину и раскаивается, он также выразил готовность возместить вред потерпевшему. Защита просила прекратить дело и назначить штраф.

Ранее другому фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Ивану Подкопаеву дали три года и четыре месяца колонии. Его признали виновным в применении насилия к сотрудникам полиции. По версии следствия, Подкопаев в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица правоохранителям. В результате двое росгвардейцев получили химические ожоги глаз.

Вместе с тем с пяти фигурантов того же дела (Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева) сняли обвинения – СК не нашел состава уголовного преступления в их действиях. При этом еще двух фигурантов, Егора Жукова и Сергея Фомина, СК попросил перевести под домашний арест.

Помимо обозначенных людей, по делу также проходят Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Айдар Губайдулин, Эдуард Малишевский и Никита Чирцов.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.