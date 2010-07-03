СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля

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Следственный комитет России снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках, которые произошли в Москве 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пояснили в СК, следователи пришли к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Отмечается, что такое решение было принято ведомством после объективной правовой оценки всех материалов дела, включая видеозаписи камер наблюдения.

По данным СК, уголовное преследование пяти вышеназванных граждан было прекращено, избранные им меры пресечения – отменены. Тем не менее, напомнили следователи, в действиях Абаничева, Конона, Костенка, Барабанова и Васильева есть признаки административного правонарушения, поэтому СК направил материалы в органы МВД России.

В отношении ряда других фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках расследование продолжается. Сотрудники СК устанавливают роль каждого из них в событиях 27 июля в Москве.

Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.