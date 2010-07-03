Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях

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Прокуратура города Москвы предупредила об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях, сообщается на сайте ведомства.

Там отметили, что в соцсетях распространяются призывы принять участие в шествии "Против политических репрессий" по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади, запланированном на 31 августа.

Указанное мероприятие со столичными властями не согласовано, а организатору Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Ранее столичная полиция призвала граждан не принимать участие в не согласованной с властями акции в амфитеатре на Хохловской площади.

Там также отметили, что "в целях обеспечения правопорядка и безопасности и недопущения тяжких последствий" 30 августа амфитеатр будет закрыт.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.