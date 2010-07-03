В МВД предостерегли граждан от участия в несогласованной акции на Хохловской площади

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Столичная полиция призывает граждан не принимать участие в не согласованной с властями акции в амфитеатре на Хохловской площади, призывы к участию в которой распространяются в Сети. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"Официально сообщаем, что уведомлений в органы власти Москвы о его проведении не поступало. Таким образом, указанная акция не согласована, в связи с чем предлагаем организаторам отказаться от ее проведения, а гражданам – воздержаться от участия в ней", – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что за организацию несогласованных публичных мероприятий и участие в них предусмотрена ответственность.

"Информируем жителей и гостей столицы, что в целях обеспечения правопорядка и безопасности, и недопущения тяжких последствий 30 августа амфитеатр работать не будет", – говорится в сообщении столичного главка.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

