СК попросил перевести под домашний арест двух фигурантов дела о беспорядках 27 июля

13:28
13:28
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Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Следственный комитет подал ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест двух фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает ТАСС.
Уточняется, что речь идет о Егоре Жукове и Сергее Фомине.
"Следственный комитет РФ в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении, ходатайствует перед судом об изменении названным лицам меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее СК снял обвинения с пяти фигурантов того же дела – следователи не нашли состава уголовного преступления в действиях Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева. Отмечается, что решение было принято после объективной правовой оценки всех материалов дела.
Вместе с тем представители СК считают, что в действиях всех пятерых есть признаки административного правонарушения, материалы направили в органы МВД России.
В отношении других фигурантов расследование продолжается, следователи устанавливают роль каждого из них в событиях 27 июля.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
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