После несогласованной акции 31 августа завели административное дело

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После несогласованной акции в центре столицы 31 августа возбуждено административное дело. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по городу.

"По факту проведения 31 августа в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", – указано в сообщении. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что порядка 750 человек пришли на несогласованную акцию в центре Москвы в субботу, 31 августа. В соцсетях распространяли призывы к участию в шествии "Против политических репрессий" по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади. Организатору мероприятия вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Также митинги проходили 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

