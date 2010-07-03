Около 750 человек пришли на несогласованную акцию в центре Москвы – ГУ МВД

Порядка 750 человек пришли на несогласованную акцию в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее городская прокуратура предупредила о недопустимости массового публичного мероприятия, которое планируется провести 31 августа.

В соцсетях распространяли призывы к участию в шествии "Против политических репрессий" по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади. Отмечалось, что органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке оно не согласовано.

Организатору мероприятия Любови Соболь вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.