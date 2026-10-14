NDTV: в Индии родился мальчик с двумя головами

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В индийском штате Одиша на свет появился ребенок с двумя головами, сообщает NDTV.

Мальчик родился у женщины, которая вместе с мужем ожидала первенца. На 32-й неделе беременности она попала в больницу.

Новорожденный имеет одну пару рук, одну пару ног и одну мочеполовую систему. Голов у него при этом две. Каких-либо подробностей о других дефектах внутренних органов врачи не раскрыли.

Сейчас ребенку оказывают всю необходимую помощь. Медики проводят обследования, чтобы определить дальнейшую тактику.

"В таких случаях здоровье ребенка зависит от характера анатомических аномалий, затронутых органов и осложнений, возникающих после рождения", – указано в публикации.

Ранее в Абу-Даби прошла 12-часовая операция, в ходе которой хирурги успешно разделили сиамских близнецов. Девочки из Нигерии Мерси и Гуднесс родились со сросшимися черепами. У 19-месячных сестер выявили редкую форму сиамского сращения – краниопагию. После разделения девочки полностью восстановились и вернулись домой.

