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14 октября, 16:01

Политика

Матвиенко предложила пересмотреть перечень специальностей в российских вузах

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала проверить перечень специальностей в российских вузах и исключить из него устаревшие направления подготовки. Об этом она заявила на пленарном заседании СФ.

По мнению Матвиенко, вместо профессий, утративших актуальность, необходимо развивать новые направления, связанные с современными технологиями и искусственным интеллектом. Председатель Совфеда обсудила этот вопрос с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым.

В частности, Матвиенко призвала обратить внимание на программу специальности "Реклама и связи с общественностью", назвав ее вариантом для тех, кто не может найти другое направление для поступления. Она также предложила пересмотреть подготовку по государственному и муниципальному управлению и адаптировать ее к реальным потребностям системы управления.

"Конечно, нужно иметь такую профессию, но для тех, кто уже работает в муниципалитетах, как повышение квалификации, как повышение высшего образования, для повышения эффективности работы. Но когда молодые люди со школьной скамьи приходят на эту профессию, мы проанализировали, ни один человек из них не работает в органах муниципальной власти", – отметила Матвиенко.

Кроме того, председатель Совфеда призвала проанализировать эффективность заочного образования. В частности, она предложила оценить, позволяет ли такой формат подготовить квалифицированных инженеров, и определить, для каких направлений он подходит лучше всего. Матвиенко также подчеркнула необходимость навести порядок в этой сфере.

Ранее она предложила проверить деятельность частных вузов, которые, по ее словам, имитируют образовательную деятельность и фактически продают дипломы. Она привела данные Фалькова, согласно которым в России насчитывается 350 таких учебных заведений.

Матвиенко подчеркнула, что ответственность за качество образования независимо от формы собственности вузов несет государство. Она также раскритиковала сокращение срока регистрации высших учебных заведений с 45 до 5 дней и предложила рекомендовать правительству приостановить лицензирование вузов до упорядочения этой сферы и уточнения законодательства.

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