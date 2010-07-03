Прокурор запросил 3 года и 4 месяца колонии Подкопаеву за нападение на росгвардейцев

Фото: ТАСС/Alexander Zemlianichenko/АР

Гособвинитель попросил суд приговорить участника несогласованной акции 27 июля Ивана Подкопаева, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам Росгвардии, к трем годам и четырем месяцам колонии, сообщает Агентство "Москва".

На заседании Тверского районного суда, где проходят прения сторон, прокурор попросил судью учесть характеристики личности Подкопаева, признание им вины и раскаяние.

Расследование уголовного дела завершено. Подкопаеву предъявили обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 27 июля обвиняемый в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица сотрудников полиции и Росгвардии. В результате двое росгвардейцев получили химический ожог слизистой глаз.

22-летнего Подкопаева задержали. Сперва он свою вину отрицал. В ходе досмотра у него изъяли ножи, противогаз, строительные молоток и перчатки, с которыми он пришел на акцию. Позже Подкопаев вину признал.

Всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка под арест отправлены 13 человек: помимо Подкопаева, это Сергей Фомин, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Данила Беглец, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Владислав Барабанов, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Даниил Конон, Евгений Коваленко и Валерий Костенок.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.