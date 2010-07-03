Участников протестных акций Фомина и Жукова отправили под домашний арест

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Басманный районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест фигурантов дела о массовых беспорядках на несогласованной акции 27 июля в центре Москвы Сергея Фомина и Егора Жукова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее следствие ходатайствовало перед судом об изменении обвиняемым меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Кроме того, адвокат Жукова в суде просил для своего подзащитного меру пресечения в виде личного поручительства.

Во вторник, 3 сентября, Тверской районный суд признал Данилу Беглеца виновным в нападении на полицейского во время массовых беспорядков в Москве 27 июля и назначил ему наказание в виде двух лет колонии. В этот же день другому фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Ивану Подкопаеву дали три года и четыре месяца колонии. Его признали виновным в применении насилия к сотрудникам полиции.

По версии следствия, Подкопаев в маске-балаклаве распылил химическое вещество в лица правоохранителям. В результате двое росгвардейцев получили химические ожоги глаз.

Вместе с тем с пяти фигурантов того же дела (Даниила Конона, Владислава Барабанова, Сергея Абаничева, Валерия Костенка и Дмитрия Васильева) сняли обвинения – СК не нашел состава уголовного преступления в их действиях.

Помимо обозначенных людей, по делу также проходят Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Айдар Губайдулин, Эдуард Малишевский и Никита Чирцов. Последнего фигуранта суд столицы арестовал до 2 ноября. Чирцову предъявлено обвинение в применении насилия по отношению к представителю власти.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.

