Суд продлил домашний арест студенту ВШЭ Егору Жукову

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 27 декабря домашний арест студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову.

Жуков обвиняется в экстремизме из-за роликов на YouTube.

"Ходатайство удовлетворить. Продлить Жукову меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 декабря", – огласила решение судья Наталья Дударь, передает Агентство "Москва".

На том же заседании был продлен арест Самариддину Раджабову на аналогичный срок. Он фигурировал с Жуковым в деле о массовых беспорядках на акции 27 июля. Ему инкриминируют покушение на насилие к представителю власти (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 318 УК РФ).

Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) за его действия на акции 27 июля. Следственный комитет в дальнейшем снял обвинение в беспорядках, но нашел призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) в роликах на его YouTube. После снятия обвинения студента отпустили из СИЗО под домашний арест.

10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру Москвы. Росгвардия и полиция задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа. Они были несогласованными. Были задержаны более 1,6 тысячи человек.

