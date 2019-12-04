Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову

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Гособвинение запросило четыре года колонии общего режима для студента ВШЭ Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму из-за роликов на Youtube, передает Агентство "Москва".

В обвинительном заключении говорится, что он разместил на своем YouTube-канале видео, призывающее к экстремистской деятельности. Жуков вину не признал и заявил, что его блог носит исключительно академический характер. Он уточнил, что обучается на факультете политологии ВШЭ.

На заседании был допрошен сотрудник института криминалистики Центра специальной техники ФСБ Александр Коршиков, проводивший лингвистическую экспертизу роликов Жукова. Адвокаты усомнились в компетентности специалиста. Он же ответил, что прошел дополнительную профессиональную подготовку в области лингвистики в секретной войсковой части.

Оглашение приговора состоится 6 декабря в 10:00 утра.

Жукова обвиняли в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) за его действия на акции 27 июля. В дальнейшем с него сняли обвинение в беспорядках, но нашли призывы к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) в видео. После снятия обвинения студента отпустили под домашний арест.